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美國務卿堅稱 與北韓非核化協商成果豐碩

2018-07-08 00:01中央社 平壤7日綜合外電報導

美國國務卿龐培歐今天堅稱，他和北韓官員2天來就平壤銷毀核武議題的協商「很有成果」。但對於北韓將如何履行非核化承諾，以換得美方安全保證，龐培歐並未透露太多新細節。

龐培歐結束2天1夜訪問北韓行程，在搭機前往日本前對記者表示：「我們討論的議題雖然複雜，但幾乎在所有核心議題都取得進展，有些部分進展甚多，其他部分則需繼續努力。」

龐培歐2天來，和北韓領導人金正恩左右手、北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲進行了8個多小時會談。這是他3度北韓行當中首度在當地過夜，稍後他前往東京，對日本及南韓外長簡報北韓之行的成果。

龐培歐今天表示：「我們談論到北韓將繼續進行的工作，以及如何認定金委員長和川普總統都同意的目標，也就是北韓完全非核化。」

他還說：「沒有人改變心意，雙方仍同樣致力於非核化。金委員長依舊維持承諾，我今天上午也和川普總統通過話，我知道我的對談者在協商過程也和金委員長交談。我們的協商誠懇且有成果。」

不過實際上，龐培歐只提到美國和北韓官員將在12日會面，以工作小組形式討論部分韓戰陣亡美軍遺骸運回美國事宜。

他還說，雙方對於北韓摧毀飛彈設施的「形式」，已經獲致了一些進展。

北韓川普美軍

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