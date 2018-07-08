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日本豪雨肆虐 至少49死5重傷48人失聯

2018-07-08 00:01中央社 東京7日專電

西日本與東日本多處降下紀錄性大雨，災情頻傳，目前已知有49人死亡、5人重傷昏迷，至少48人失聯。日本首相安倍晉三今天表示，會迅速投入救援部隊，全力搶救災民。

日本放送協會（NHK）報導，受到大雨釀災的影響，已知在廣島縣有23人死亡、愛媛縣18人死亡、山口縣岩國市2人死亡，而岡山縣笠岡市、兵庫縣豬名川町、京都府龜岡市、滋賀縣高島市、福岡縣筑紫野市、山口縣周南市均各有1人死亡。

日本氣象廳表示，本州附近梅雨鋒面停滯，導致大氣狀態非常不穩定，從九州到近畿、東海北陸一帶上空雲雨持續密布。岐阜縣從開始下雨至今雨量已逾1000毫米。九州至東海一帶，觀測到記錄性豪雨。

截至今晚8時至9時（台灣時間7時至8時）之間，設於三重縣尾鷲市的測雨計觀測到63毫米、岐阜縣岐阜市的測雨計觀測到53毫米。

這波大雨，岐阜縣郡上市蛭野從本月3日開始下雨以來，雨量已超過1024.5毫米。其他各地從開始下雨以來，京都府宮津市觀測到的雨量466毫米、神戶市430毫米、岡山市310.5毫米，約是往年7月一整個月份的雨量的2倍至近3倍。

日本氣象廳表示，這波大雨是數十年僅見的災害，對岐阜縣發布大雨特報，但對京都府發布的大雨特報於晚間9時20分解除。福岡縣、佐賀縣、長崎縣、廣島縣、鳥取縣、岡山縣、兵庫縣的大雨特報也已解除，但西日本與東日本各地河川氾濫、土石災害的危險性高。

截至晚間9時，河川已超過氾濫危險水位的有岐阜縣、廣島縣、島根縣的河川。

此外，熊本縣、鹿兒島縣、廣島縣、岡山縣、鳥取縣、香川縣、愛媛縣、德島縣、高知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、滋賀縣、福井縣、石川縣、岐阜縣都發出土石災害警戒資訊，這是是否會對民眾發出撤離勸告的參考標準。

紀錄性的大雨釀災，日本首相安倍晉三在首相官邸召開相關閣僚（部長）會議。安倍表示，事態極為嚴重，會迅速投入救援部隊，全力搶救災民。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在緊急記者會上表示，投入約4萬8000名自衛隊、警消等人員展開救援行動，會再視災情決定是否擴大救援規模。

岡山廣島雨量

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