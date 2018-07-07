女同志和單身女免費生育治療 西班牙明年實施

2018-07-07 20:58 中央社 馬德里6日綜合外電報導



西班牙新任社會勞工黨（Socialist）政府今天同意提供免費生育治療給女同性戀和單身婦女，恢復在6月大選敗北的保守派政府所取消的福利。

西班牙平等部長穆利優（Soledad Murillo）推文說：「厭女情況在今天告終。」

西班牙政府發言人塞拉（Isabel Celaa）表示，在獲內閣會議批准後，這項措施將於明年1月上路。

西班牙新政府至今已接收2艘遭鄰國拒絕停泊的移民救援船，任命以女性為主的內閣，並誓言在性別議題上訓練法官。