菲律賓副市長被槍殺 本週遇害地方官第3人

2018-07-07 20:54 中央社 馬尼拉7日專電



菲律賓馬尼拉以南約50公里的屈斯馬泰爾斯市（Trece Martires）副市長魯比干（Alex Lubigan）今天下午被人攔路槍殺，成為本週內第3名遭人暗殺的地方高官，地方官人人自危。

屈斯馬泰爾斯市警方在一份報告中說，下午3時左右，副市長魯比干返家途中，座車在市內一間醫院前遭人開槍掃射，隨扈與司機也被殃及身亡。

警方仍在調查歹徒身分以及可能動機。

魯比干是菲國本週內第3名被暗殺身亡的地方高官，他已連續3屆選舉當選當地副市長，雖不在杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統的涉毒地方官員名單之中，但根據媒體報導，他身陷貪汙醜聞。

2日上午8時30分左右，馬尼拉以南約65公里塔瑙安市（Tanauan）市長哈利利（Antonio Halili），在市政府廣場前參加升旗典禮時，遭人從75公尺外草叢開槍狙殺。

哈利利以將涉毒者遊街示眾而出名，但他也名列杜特蒂的涉毒地方首長名單之內，他的家人否認指控。

3日下午4時30分左右，馬尼拉以北約140公里提尼奧將軍鎮（General Tinio）鎮長波特（FerdinandBote），在離開鄰近城市的灌溉行政局時，遭騎機車男子槍擊身亡。

波特不在涉毒名單之中，警方初步推測，他的死因可能與商場糾紛或政治鬥爭有關。

網路媒體Rappler報導，魯比干是杜特蒂2016年6月上任總統以來，第3位被殺的副市長，若連被殺的市長一起計算，則達15人。

菲國人權委員會對於地方官員接連被暗殺表示關切，要求政府作「真實的調查」。

另方面，許多地方官員也十分擔心自身安全，已尋求與杜特蒂對話，共同尋找因應辦法。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）日前提出陰謀論，稱反對人士企圖藉由殺害地方官員，腐蝕民眾對杜特蒂政府的信心。