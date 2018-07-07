日本千葉外海規模6強震東京有感

2018-07-07 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



日本西部暴雨成災之際，關東千葉縣東部外海於當地時間周六（7日）晚上8時23分，發生芮氏規模6的地震。當局沒有發出海嘯警告。首都東京有震感，規模3，尚無災情傳出。