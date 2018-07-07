蓬佩奧訪北韓會金英哲 深度討論非核化

2018-07-07 18:06 中央社 首爾7日專電



南韓媒體今天報導，抵達平壤訪問的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已與北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲就「完全非核化」議題，展開了長達165分鐘的細節談判。

蓬佩奧率領的美國談判團搭乘專機於6日中午抵達平壤，開始了兩天一夜的訪問行程。蓬佩奧曾於3月底和5月上旬兩度訪問平壤，如今第3度底訪問北韓。金英哲和外相李容浩親赴機場迎接。

南韓「東亞日報」今天在頭版報導，自從美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡峰會達成「完全非核化」協議後，北韓連續25天沒有採取實質性的非核化行動，這種情況下，蓬佩奧緊急赴平壤進行細節談判。

報導指出，有人擔心如果在此次訪問中沒有就非核化達成有進展的協議，今後北韓與美國的關系將再次坐上驚險的「雲霄飛車」。

蓬佩奧向同行的記者們表示：「川普總統和金正恩國務委員長就北韓的非核化達成了共識，此次訪問中，我們將努力在層峰間的協議中加入細節內容，努力尋找維持履行兩國層峰互相之間、向世界作出的承諾的動力。」

消息人士指出，與5月份訪問平壤時不同，蓬佩奧此行有攝影和電視台記者隨行，可能會上演諸如送還韓戰美軍遺骸之類的象徵性場面。

在蓬佩奧抵達平壤之前，川普在美東時間5日表示：「我真的相信他（金正恩）正在展望北韓的另一個未來」，顯得相當期待。

報導指出，美國國務院發言人諾爾特（HeatherNauert）、國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）、美國駐菲律賓大使金成等人也隨同蓬佩奧前往平壤。