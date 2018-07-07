普吉島船難 從海水入艙到沉沒僅短短2分鐘

2018-07-07 21:01 世界日報 中國新聞組╱北京7日電



泰國普吉島鄰近海域5日發生遊船翻覆重大傷亡事故，事後有媒體披露該船「鳳凰號」沉船前的驚險情況。據一名該船倖存潛水教練回憶，事發時海面突發大風浪，有六七米高，一樓船艙玻璃被拍碎後，海水灌入船艙，船體在側翻後豎直沉入海中，整個過程只有約兩分鐘。

新京報報導，劉靜描述，男友浩浩在泰國當地做潛水教練，當天跟隨「鳳凰號」一起出海，下午事故發生後，至當晚10時許，浩浩遇到救援隊順利上岸後，向她報了平安。

資料顯示，「鳳凰號」寬8米，長38米，內部分為四層，最大載客量為200人。

據浩浩描述，發送海浪視頻後沒過多久，「鳳凰號」一樓的船艙玻璃就被風浪拍碎，船體劇烈晃動，大量海水湧入船艙。「乘客驚慌失措到處躲閃，來回跑動，之後待在船尾，但救生筏在船頭位置。」

浩浩回憶稱，「緊接著，船體向左側翻，以先船尾後船頭的方式豎直沉入海中，整個過程約兩分鐘，非常短」。

「他趕緊跑到船頭解開救生筏，就近幫助一樓乘客上救生筏」。劉靜說，浩浩提到「鳳凰號」上共七八名兒童，他救了兩個，隨後他們乘坐救生筏在海上漂浮了兩個半小時才遇到救援隊，得以獲救。

浩浩曾向她說，周圍海裡都是受傷的遊客，「以後都不想再做潛水教練，快崩潰了。」