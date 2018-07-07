普吉島船難 家具廠親子遊變死亡之旅

2018-07-07 21:03 世界日報 中國新聞組╱杭州7日電



泰國普吉島重大翻船事故中，有37人來自浙江海寧海派家具公司，引起關注。該公司6日在發布會表示，截至當日早上，共有19人獲救，18人（涉及11個家庭）失蹤，其中還包括了公司副總一家三口。有員工表示，一趟公司出境親子遊竟變死亡之旅，令人心碎。

錢江晚報報導，此次海派家具廠的副總周峰也和員工們一起參加了此次普吉島旅遊。這次旅遊的主要成員是海派家具廠的中層員工，大多數都帶了家屬，老總也去了，但沒有上船。

周峰的叔叔說，自得知事故發生後，他們就一直聯繫周峰，但至今沒聯繫上。「周峰的爸爸一聽到事故，血壓一下子就升到200多，周峰一家三口都在那船上啊，他們的兒子才11歲。」

一名海寧當地陳姓民眾說，出事的除該公司員工和家屬，也有一些員工的朋友。「當時也有家具廠的朋友叫我一起去，因為第二個人可以便宜很多，他說還挺划算的，但我當時一看時間工作安排不過來，就沒去，現在想想也是有點後怕。」

據報導，事發後，實地前往寧海派家具廠看到還有工人在出貨，表明事故未影響工廠的日常工作。

嘉興市旅委相關負責人表示，海寧的這批遊客並非透過旅行社，而是自由行。預計7日上午，政府工作人員將陪同家屬出發前往泰國。