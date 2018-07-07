被德法拋棄 英找瑞典合作下代戰機

2018-07-07 14:13 中央社 倫敦6日綜合外電報導



德國與法國去年敲定合製下一代戰機的計畫，將英國摒除門外。英國已和瑞典初步討論合作下代戰機，並擬在本月稍晚的法恩堡（Farnborough）航空展公布一份期待已久的空戰策略。

「金融時報」（Financial Times）報導，英國政府料將於2020年底前啟動下一代戰機計畫，做為新的空戰策略一環，也是英國想在脫歐後繼續保有新銳空戰能力的信號。

預料會設下2020年底前給出製造商合約時間表的這份空戰策略，雖尚未獲內閣最終批准，但仍要向潛在的國際合作夥伴傳達強烈訊息，即縱然被德法晾在一邊，英國仍有決心推動這類計畫。

英方聲明內容料將設定國際合作的標準，表達英國打算扮演主導設計的角色，以便與任何夥伴研發一款能從2040年起取代颱風（Typhoon）戰機的新戰機。

據數個消息來源指出，瑞典對此已表示興趣，也願意成為夥伴。獅鷲（Gripen）戰機即瑞典國防工業龍頭的紳寶集團（Saab）所研製。

英國一名相關產業高層表示，脫歐造成英國與歐洲國家間的緊張，讓合作研製戰機的議題蒙上陰影，對英國是否還有堅決在這類計畫出資意願的質疑，也令歐洲夥伴洩氣。

這名高層說：「要想打進德法關係，我們必須在檯面上能拿得出東西，讓他們認為值得嚴肅看待。」

不過英國的戰機研發將避免提到德法的計畫，會蓄意對其他夥伴敞開大門，除瑞典外，日本與南韓都可能是潛在的合作對象。