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印度網路謠言引發私刑致死 嫌犯文盲失業居多

2018-07-07 14:07中央社 新德里7日專電

調查發現，印度過去一年15件網路謠言引發私刑致死案的嫌犯，多數是文盲且失業。由於網路快速普及，類似案件愈來愈多，警方表示必須對網路社交平台引發的犯罪做好準備。

印度最近層出不窮的動用私刑案件引起輿論關注，「印度快報」（Indian Express）在印度9個省訪問數十名警官後，做出相關調查與統計。

報導指出，過去一年間，印度9個省因社交媒體傳出綁架兒童嫌犯將現身此地的謠言，引發15件暴民對外地到本地對象動用私刑案，導致27人死亡。

調查發現，這27人都只是行經當地，在不清楚理由下被暴民動用私刑致死；遭動用私刑的案發地點，距最近的警察局平均僅10公里，但警察仍無法即時阻止悲劇發生。

調查說，上述私刑致死案中，多數被捕嫌犯未接受過教育或僅受過小學教育，多數是每天賭博或失業的年輕人。

最近發生在西印馬哈拉什特拉省（Maharashtra）圖萊縣（Dhule），因網路謠言引發暴民動用私刑致死案，共25名嫌犯被捕，其中僅4人完成高等教育，15人從未上過學，還有些人僅受過小學教育。

調查也顯示，這25名嫌犯幾乎都是每天賭博或失業的年輕人，一些嫌犯在案發前曾經喝酒。

馬哈拉什特拉省警局負責法律與秩序的警察總監畢哈利（Bipin Bihari）認為，當暴民是一群文盲、失業者和貧困人士時，常以暴力方式表現他們對政府、機構，或對整個社會的憤怒，這些被壓抑的憤怒在沒有身份識別的匿名群體中找到宣洩管道。

印度近來的綁架兒童謠言，常出現在印度人常用的行動即時通訊社交軟體WhatsApp平台，這些社交媒體最大的特徵就是可匿名且不易辨識用戶真實身份。

尤其是智慧型手機近年價格不斷下滑，讓印度農村的上網普及率快速增加，網路犯罪發生率也增加。

巿場研究公司IMRB International與印度網際網路暨行動通訊協會（Internet and Mobile Association of India）2017年的印度網路市場報告顯示，印度農村網路普及成長率達14.11%，比城市的成長率9.66%要快上許多，且滲透率也從2016年12月的18%上升到2017年12月的20.26%

由於印度農村實體主流媒體較少，人們平均教育程度較低且接觸外界較少，不熟悉網路的村民經常會以為在WhatsApp和臉書（Facebook）傳播的消息就是事實與真相。

受訪的印度警官認為，隨著科技進步，警方必須為社交媒體平台引發的犯罪做好準備。

印度失業警察

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