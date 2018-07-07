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影／加國總理杜魯道陳年性騷疑雲 當事人被迫打破沉默

2018-07-07 13:38聯合報 記者周辰陽╱即時報導

加拿大一名政治評論員6月初挖到一篇2000年的地方報紙社論，該文提及在國內外都極具人氣的總理杜魯道，曾在多年前「不當碰觸」一位女記者。這名女記者6日打破沉默，稱整起事件經過一如該篇社論描述，現在則不希望再受到媒體打擾。

刊出該社論的是英屬哥倫比亞省克雷斯頓鎮（Creston）的《克雷斯頓谷前進報》（Creston Valley Advance），出刊日期是2000年8月14日，當時尚未投身政壇的杜魯道正在當地參加慈善募款活動。執筆社論的女記者指控杜魯道伸「鹹豬手」與「不當碰觸」，讓她感覺非常不受尊重。杜魯道事後道歉，同時補充「如果我知道妳為全國性報紙工作，我絕不會這麼冒失」。杜魯道一開始稱不記得任何「負面互動」，5日仍堅持自己沒有不當行為，但承認確實曾為此道歉，因為當事人感受可能不一樣。

加拿大廣播公司（CBC）6日取得署名奈特（Rose Knight）的當事人書面聲明，稱「勉強」發表此一聲明以回應「媒體越來越大的查證壓力」。奈特指出，當時社論提到的事件確曾發生，杜魯道隔天即道歉，她當時無意深究，往後也不會深究，在杜魯道成為總理前後都未曾與他有過進一步接觸。現已離開新聞業的奈特表示，往後不會就此事繼續發言，事件要是繼續發展也將與她無關。《克雷斯頓谷前進報》時任發行人布恩(Valerie Bourne)稱她當天曾與奈特私下談過，對杜魯道的回應感到不滿，認為杜魯道在閃躲問題。

杜魯道向來以提倡女權聞名，不僅自命女權主義者，還身體力行，像是組織性別平衡的內閣、對2018財年預算進行性別分析、將涉及性騷擾的議員開除黨籍或踢出內閣。隨著事情越滾越大後，杜魯道即遭在野的加拿大保守黨批評「偽善」。

加拿大總理杜魯道5日在安大略省布蘭普頓（Brampton, Ontario）參加...
加拿大總理杜魯道5日在安大略省布蘭普頓（Brampton, Ontario）參加募款活動。被控多年前伸「鹹豬手」與「不當碰觸」的杜魯道一開始稱不記得，幾天後改稱確曾就此道歉，因為當事人感受可能不一樣。（路透）
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加拿大女權內閣

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