英內閣達成「軟脫歐」共識 建議設英國-歐盟自貿區

2018-07-07 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國首相梅伊與內閣成員6日在首相鄉間別墅契克斯（Chequers）進行長達近12小時的馬拉松會議。法新社 分享 facebook

英國首相梅伊與內閣成員6日在首相鄉間別墅契克斯（Chequers）進行長達近12小時的馬拉松會議，就英國與歐盟的談判立場達成「軟脫歐」共識，將向歐盟提議創立「英國─歐盟自由貿易區」，英國和歐盟維持商品自由貿易，占英國經濟很大比重的服務業除外，但歐盟恐怕無法照單全收。

梅伊在會後表示，「內閣已同意我們未來與歐盟協商的集體立場，包括創設英國─歐盟自貿區，建立對工業產品和農產品的共同規則。」這意味英國將符合歐盟的食品和商品標準。

內閣也支持未來與歐盟建立「聯合關稅領域」。會後發表的「契斯克聲明」沒有提到單一市場和關稅同盟，並將結束歐盟與英國之間的人員自由往來，但將建立「行動架構」，確保英國和歐盟公民能到對方境內旅行，並申請求學和工作。

歐盟一向反對英國只想保有單一市場和關稅同盟的免關稅好處，而不想履行義務，例如允許人員自由往來。

歐盟談判代表巴尼耶推文表示：「歡迎契克斯對未來的討論。我期待看到白皮書。我們將評估這些提案是否可行和實際。」

BBC報導，內閣達成的協商立場將「惹惱許多保守黨內的脫歐派」，梅伊已「選邊站」，選擇與歐盟維持更緊密的關係，現在她必須向黨內和歐盟領袖推銷她的計畫。

梅伊表示，希望英國的新承諾能打開與歐盟談判的僵局，進行下一階段談判，但目前不清楚將遭遇多少阻礙。

梅伊6日召集26名內閣部長至契克斯首相別墅開會，試圖解決內部對於形塑英國和歐盟關係的歧見，這場會議距英國脫歐期限只有9個月，所剩時間不多。

事前傳出可能有6位堅持硬脫歐的部長將請辭，表達對梅伊變軟的抗議。主張硬脫歐的7名內閣成員5日晚間舉行閉門會議，研商策略並統一口徑。

梅伊的盟友在會前放話，請辭的內閣部長必須自己搭計程車回家，而且很快就會被取代和遺忘。這些內閣部長必須走1.6公里的路才能離開首相鄉間別墅，再搭計程車回家。

會場沒收所有部長的手機，以免走漏消息。不過會中沒有部長請辭。一名主張硬脫歐的內閣部長會後告訴BBC，「我們只有7人，不敵他們20人，沒有理由訴諸表決」。

這位內閣部長警告梅伊，萬一歐盟拒絕了英國的提議，伊梅伊政府企圖進一步稀釋脫歐計畫，將遭遇大問題。