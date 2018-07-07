敘利亞東部遭汽車炸彈攻擊 至少18死

2018-07-07 06:41 中央社 貝魯特6日綜合外電報導



圖擷自 www.devdiscourse.com 分享 facebook 一名戰爭觀察者指出，敘利亞東部今天發生汽車炸彈爆炸，造成18人喪生，包括美國支持對抗伊斯蘭國（IS）部隊的11名成員。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（RamiAbdel Rahman）表示：「一輛裝載炸藥的汽車在敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）陣地前爆炸。」

他說，這次爆炸造成「一名指揮官和其他10名人員喪生，並奪走3名孩童在內的7名百姓生命」。