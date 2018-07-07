菲總統杜特蒂駁斥連任說 稱不取消一任限制

2018-07-07 00:07 中央社 馬尼拉6日綜合外電報導



菲律賓總統杜特蒂。 中央社（資料照片） 分享 facebook

菲律賓總統杜特蒂今天表示，他不會爭取在新憲法實施後連任，駁斥外界對於他可能取消總統只能一任的限制。在現行規定下，杜特蒂不得留任至2022年之後。

現正檢討1987年憲法的22人修憲小組可望在9日將修憲草案呈交杜特蒂，國會本月將開始審議草案，以期在明年將草案交付公投。

菲國媒體猜測，修憲案將取消總統一任限制，但杜特蒂表示，他並不爭取這樣的結果。

他在故鄉納卯（Davao）發表談話說，「讓我的任期以新憲法的開始為限」，意指一旦新憲生效，他的任期即結束。