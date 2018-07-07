普吉島船難至少40死 多為陸客

2018-07-07 00:44 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



泰國五日有兩艘遊船在普吉島海域發生翻船事故，搭載的133名遊客中包含中國大陸遊客，正全力搜救。 （新華社資料照片） 分享 facebook

泰國普吉島觀光船鳳凰號船難，到昨晚死亡人數已攀升至四十人，另還有多人失蹤，死亡與失蹤者多為來自大陸江蘇、浙江、廣東、遼寧、河南等省的遊客。

綜合外電報導，這艘鳳凰號觀光船五日下午正從熱門的浮潛地點拉查島返回普吉島，途中遭五公尺高的暴潮衝擊而沉沒。船上共有一百零五人，包括九十三名中國觀光客和十二名泰國船員和導遊。泰國皇家海軍表示，他們在沉船中發現「不少屍體」。

皇家泰國海軍陸戰隊稍早發布聲明指出，鳳凰號位在距離海岸約七公里處，下沉到四十公尺深的位置。

中新網引述泰國頭條新聞報導，經過救援人員六日一上午的搜索，泰國海軍潛水員已經找到鳳凰號沉沒游艇，並打撈到廿六具遇難者遺體，加上此前發現的遇難者，確認死亡遊客人數已經增加至四十人，剩餘失蹤者仍在持續搜尋中。

大陸國家主席習近平在事故發生後已指示中國外交部和駐泰國使領館加大工作力度，要求泰國政府及有關部門全力搜救失蹤人員，積極救治受傷人員。

綜合陸媒報導，這兩艘船上的中國遊客多為透過線上平台訂購產品的自由行遊客，涉及江蘇、浙江、廣東、遼寧、河南等省。

另外，有人在網路上傳當天出事前在船上拍攝的影片。畫面顯示，當時海浪非常大，船身傾斜超過四十五度，遊客都沒有穿救生衣。

泰國港務署海洋安全部表示，另有一艘船隻也在前一天同海域翻覆，所幸船上所有卅五名觀光客、五名船員和一名領隊全數獲救。

中國駐泰國宋卡總領館通報說，普吉、甲米、攀牙等泰南安達曼海域已進入雨季，天氣多變，海風強勁，海浪洶湧，海況複雜，期間不適合乘船出海或下海游泳，以確保旅行安全。