普吉島沉船陸客已16死 習近平要求全力搜救

2018-07-06 19:56 中央社 北京6日電



陸媒報導，泰國普吉島外海船難船上127名中國遊客，截至目前已有16人死亡、78人獲救，尚有33人失蹤。對此，中國國家主席習近平要求泰國政府全力搜救、救治。

泰國一艘名為「鳳凰PD潛水號」（Phoenix PDDiving）船隻5日下午5時許，在普吉島外海遭遇狂風巨浪，船隻進水沉沒。另一艘載有40人的快艇，昨天傍晚也在普吉島海域遇大風浪翻覆。兩艘船上的乘客，多數為中國遊客。

中國中央電視台6日晚間報導，兩艘船上共有127名中國遊客，截至目前已有16人死亡、33人失蹤，另有78人獲救，受傷遊客已送當地醫院治療。

習近平在事故發生後指示中國外交部和駐泰國使領館加大工作力度，要求泰國政府及有關部門全力搜救失蹤人員，積極救治受傷人員。

綜合陸媒報導，這兩艘船上的中國遊客多為透過線上平台訂購產品的自由行遊客，涉及江蘇、浙江、廣東、遼寧、河南等省。

另外，有人在網路上傳當天出事前在船上拍攝的影片。畫面顯示，當時海浪非常大，船身傾斜超過45度，遊客都沒有穿救生衣。

中國外交部發言人陸慷6日下午在例行記者會上表示，已第一時間啟動緊急應變機制，成立多部委聯合工作組正趕赴泰國協助工作。

他提醒中國公民，近期海外連續發生涉及中國遊客的交通安全事故，暑期出境遊進入高峰期，赴海外旅遊應提高風險防範意識，重視當地政府和有關部門的安全提醒。