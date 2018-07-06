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日本九州北部大雨 連2年發特別警報

2018-07-06 18:11中央社 東京6日綜合外電報導

日本氣象廳今天針對九州北部的福岡縣、佐賀縣及長崎縣發布特別警報，部分城市72小時降雨量相當於往年整個7月的雨量，這也是九州北部繼去年豪雨致災後，連續2年的特別警報。

日本放送協會（NHK）報導，受到鋒面滯留影響，九州北部下起間歇性大雨，氣象廳對福岡縣、佐賀縣及長崎縣，發布大雨特別警報，呼籲民眾留意土石崩塌、河水氾濫及淹水等災情，並注意週遭環境變化，確保自身安全。

氣象廳資料顯示，到日本時間下午5時止的一個小時，佐賀縣嬉野市觀測到61毫米、福岡縣筑紫野市觀測59毫米、長崎縣東彼杵町觀測到58毫米的非常激烈雨勢。

至於到下午5時止的72小時降雨量，佐賀縣伊萬里市下了530毫米、福岡縣太宰府市下了524毫米，是往年整個7月雨量的1.5倍；長崎縣佐世保市也下了379毫米，相當是往年整個7月的雨量。

日本九州北部2017年降下致災豪雨，今天是繼去年九州北部豪雨後，氣象廳再度對九州北部發布特別警報。

特別警報是針對有可能出現高危險性的大規模災情所發布，預想是數十年才可能發生一次、顯示「緊急情況」的最高等級警報。

特別警報是氣象廳從2013年8月開始實施，第一次發布是針對2013年9月受颱風影響，出現破紀錄大雨的滋賀縣、京都府及福井縣等地。

2015年9月時，關東及東北地區降下豪雨，氣象廳也針對?木縣、茨城縣及宮城縣發布特別警報。

九州北部繼去年豪雨致災後，連續2年的特別警報。 路透社
九州北部繼去年豪雨致災後，連續2年的特別警報。 路透社
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