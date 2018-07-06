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日本連日大雨釀災 3死3失蹤

2018-07-06 15:24中央社 東京6日綜合外電報導

日本近日受到滯留鋒面影響，連日下起大雨，多處發生淹水災情。根據日媒統計，截至今天下午為止，至少已造成3人死亡、3人失蹤

日本氣象廳表示，受到本州附近的滯留鋒面影響，大氣變得非常不穩定，從九州北部到關東甲信地方，持續被雲雨帶所籠罩。

根據日本放送協會（NHK）採訪警消單位後統計，截至下午，連日大雨已造成3人死亡、3人失蹤，另有一人發現時已無呼吸心跳。

日本時間5日上午9時30分左右，3名正在兵庫縣豬名川町進行排水管異物清除作業的人員，不幸被水沖走，其中59歲男性死亡，另2人受到骨折等重傷。

今天凌晨3時過後，岐阜縣羽島市發現一具女性遺體，研判約70歲到80歲，警方目前朝可能不小心跌落暴漲河川進行調查。

廣島縣安藝高田市的田草川下游，今天上午發現住在附近的59歲男性遺體，同樣朝可能失足跌入河水進行調查。

日本14個府縣針對22萬9000戶家庭、共52萬人，發布比避難勸告強制力更高的避難指示。

日本內閣官房長官菅義偉說，對因大雨不幸罹難的死者祈求冥福，也對受災者表達慰問之意。

他說，政府透過官邸的情報連絡室蒐集相關資訊，今天收到京都府與高知縣的請求，已派遣自衛隊分別前往救災，政府會持續採取萬全因應態勢。

菅義偉呼籲，這波大雨可能持續到8日，民眾應多加留意各地方政府及氣象台所公布的避難勸告與氣象資訊，盡早避難確保自身安全。

日本連日大雨釀災，目前已3死3失蹤。 路透社
日本連日大雨釀災，目前已3死3失蹤。 路透社
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