美國務卿再訪平壤 尋求非核化詳細承諾

2018-07-06 13:38 中央社 首爾6日綜合外電報導



根據隨行記者採訪報導，美國國務卿蓬佩奧今天已抵達平壤，將就非核化議題與北韓官員談話。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在短暫停留日本後隨即前往平壤，他與北韓領導人金正恩的左右手金英哲（KimYong Chol）會面。蓬佩奧和金英哲在安排6月川金會上扮演重要角色。

自川金會後，美國總統川普對和平前景保持希望，並聲稱核戰威脅已結束。

蓬佩奧昨天在推特發文分享他與川普的談話：「川普總統相信北韓領導人金正恩想為北韓人民帶來一個不同、更明亮的未來。我們都希望這是真的。」

然而，雙方在峰會上簽署聲明缺乏明確承諾。蓬佩奧被交付任務代表美國談判，希望金正恩宣布他的核武計畫範圍，並同意訂出非核時間表。

在美軍駐日橫田空軍基地（Yokota Air Base）停留時，蓬佩奧告訴隨行記者：「我們的領袖在新加坡峰會做出北韓完全非核化的承諾。」「這趟行程，我將就這些承諾完成部分細節工作，持續推進兩國領導人對彼此與全世界的承諾。」

「我希望朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）也和我一樣準備好了。」

蓬佩奧及高階幕僚抵達平壤後，他將首度在平壤過夜。

華盛頓希望非核化工作能在一年內展開，但許多專業觀察家與川普的批評人士都警告，金正恩在峰會上的承諾意義非常有限，這項進程可能要花好幾年，如果有開始的話。

同時，蓬佩奧與川普誓言將保持國際對北韓的經濟制裁。他們認為，正是如此才讓北韓願意坐上談判桌。

在今晚和明早於平壤的談話後，蓬佩奧將飛赴東京，和韓日外長報告磋商結果。