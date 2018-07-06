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川普：與金正恩相處良好、彼此了解

2018-07-06 08:53聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普5日指出，他與北韓領導人金正恩化學反應良好、彼此了解，相信金正恩看到不同的未來，希望一切是真的，若不是，美方會採取其它方法；川普重申他並未對北韓讓步，只是舉行「川金會」，而北韓已八個月未試射飛彈。

在媒體披露北韓在「川金會」後持續其核武計畫，外界質疑北韓未落實「川金會」聯合聲明的承諾之際，川普5日在蒙大拿州一場造勢活動時樂觀表示，「我們簽了很棒的聲明，寫道他們（北韓）會完全去核化，這一切都會發生的」。

川普在造勢活動主動提及北韓，稱歐巴馬執政時接近與北韓開戰的程度，但現在北韓已有八個月沒有核試、試射彈道飛彈，且國務卿龐培歐現在訪問北韓。

在此之前，川普前往蒙大拿州途中接受媒體提問也談及北韓，根據隨行記者轉述，川普被問及是否仍相信金正恩時說，他對金正恩感覺很好，兩人握了手，相處得很好，化學反應也很好。

「我想我們彼此了解。」川普說，相信金正恩看到北韓有不同的未來，「我希望這是真的。如果不是真的，我們將會回到另一途徑。」

川普說，在歐巴馬任內，北韓持續試射彈道飛彈，他們不再這麼做；但川普也說，「有可能從明天開始，誰知道。若真如此，我不會高興。」

至於北韓是否企圖隱藏其核計畫，川普回應，「我們等著看」，並強調北韓過去八個月沒有試射過一枚彈道飛彈。

國務院發言人諾爾特5日隨龐培歐赴北韓途中告訴記者，美方致力於實現北韓去核化，龐培歐期待繼續與北韓領導人進行磋商，以跟進在新加坡峰會所做的承諾。

美國總統川普與北韓領導人金正恩。美聯社
美國總統川普與北韓領導人金正恩。美聯社
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北韓川普彈道飛彈

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