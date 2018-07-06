美歐貿易關係出現和緩跡象 美股全面上揚 道瓊漲180點

2018-07-06 07:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四大漲，因消息傳出美國和歐盟可能同意放棄汽車關稅，帶動投資人樂觀情緒。

道瓊工業指數收漲181.92點或0.75%，至24,356.74點；標普500指數收漲23.39點或0.86%，至2,736.61點；那斯達克指數升83.75點或1.12%，至7,586.43點。

德國總理梅克爾表示，支持降低歐盟對美國汽車的關稅。業界消息人士則稱，美國駐德國大使Richard Grenell表示，如果歐盟取消美國進口汽車的關稅，美國總統川普可能放棄對歐洲進口汽車加徵關稅。

美國聯準會（Fed）公布會議紀錄前，美股漲幅一度收斂。但Fed紀錄顯示決策官員對美國經濟強勁成長和其進一步升息計劃有信心，美股在最後一個小時的交易中擴大漲幅。

RBC Global Asset Management美股交易負責人Ryan Larson說：「歐盟和美國官員討論取消某些汽車進口關稅，提振市場樂觀情緒，緩和對貿易戰升級的憂慮。」

川普政府對價值340億美元的中國商品徵收關稅的措施，將從台北時間6日中午12時生效。北京已宣稱將立即回應，採取同規模反擊。商界消息人士稱，迄今尚未見到美中官員在最後關頭進行磋商的跡象。