熱浪侵襲加拿大東部 魁北克省驚傳33死

2018-07-06 06:02 中央社 蒙特婁4日綜合外電報導



加拿大東部過去一週高溫炎熱，衛生官員今天表示，熱浪侵襲魁北克省（Quebec），已造成33人喪生。

公共衛生主管德魯恩（Mylene Drouin）表示，省會蒙特婁據報已有18人死於熱浪，受害者多為年齡在53至85歲的男性，他們居住環境欠佳，沒有冷氣。

其他死亡案例出現在這個法語系省份的其他地方。

加拿大環境部預測，今天最高氣溫來到攝氏35度，體感溫度更高達攝氏45度。

這波熱浪料將於今天晚間結束，今後幾天氣溫將降到攝氏23至25度間。

2010年蒙特婁地區曾因熱浪來襲造成約100人喪命。