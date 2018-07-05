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金正恩 提拔「萬古逆賊」張成澤心腹

2018-07-05 23:42聯合報 記者李京倫╱即時報導

南韓朝鮮日報5日報導，北韓領導人金正恩最近突然撤換西北部行政區平安北道黨委員長（相當於平安北道最高階官員）金能五，改由前平壤市委責任秘書（相當於平壤最高階官員）文京德接任。文京德是2013年12月被斥為「天下的萬古逆賊」而被處死的金正恩姑丈、黨行政部長張成澤的心腹。

文京德在2014年初金正恩大舉肅清張成澤人脈時銷聲匿跡，一般認為很難東山再起，但僅僅四年半就重獲啟用。南韓統一部前官員說：「這應該是為了促進中朝經濟合作，在北韓政權建立70周年（9月9日）之前，為取得明顯可見的成果，盡速提拔親中的黨員。」

北韓「勞動新聞」4日報導了金正恩向平安北道薪島郡居民和新義州化妝品工廠職工贈送禮物的消息，報導說，「平安北道黨委員會委員長文京德同志」也一同出席了贈禮儀式。文京德出現在北韓媒體上，是2014年1月以來首次。

文京德生於1957年，在1980-90年代擔任社會主義勞動青年同盟幹部時，結識了領導勞動黨青年事業部的張成澤，成為張成澤身邊的重要人物。2002年，他和張成澤一同作為經濟視察團的成員訪問了南韓，2009年張成澤擔任總管公安機關的黨行政部長後，他擔任了行政部副部長。在三代世襲最後階段的2010年，張成澤擴大權力時，文京德也被啟用為最年輕的黨秘書（當時53歲）和平壤市黨責任秘書，一度春風得意。他並非只有平步青雲的時候，在張成澤2004年失勢後於2006年回歸時，他也隨之經歷了沉浮。

專家認為，文京德能活到現在，本身就是奇蹟。一些觀察認為，文京德和「二把手」——黨副委員長崔龍海的緣分在發揮作用。

金正恩對文京德委以平安北道黨委員長這一重任，應該是綜合性因素發揮了作用。首先可以認為，這是為了重建遭受全方位對朝制裁直接打擊的平安北道，讓「中國通救場投手」上場。金正恩通過恢復文京德的職務，向北韓高層昭告「只要悔改，就算曾經犯錯也能被啟用」。

2010年10月19日，中共中央政治局常委周永康（右）在北京會見平壤市黨委責任書...
2010年10月19日，中共中央政治局常委周永康（右）在北京會見平壤市黨委責任書記文京德（左）。新華社
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