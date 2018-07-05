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俄稱對英毒害案不知情 籲英警勿捲入政治遊戲

2018-07-05 23:27中央社 莫斯科5日綜合外電報導

莫斯科今天表示，對於英國一對情侶接觸神經毒劑諾維喬克（Novichok）中毒案並不知情。倫敦認為，這對情侶和今年一名前俄羅斯間諜中的是同一種毒劑。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們並沒有毒害案使用何種物質和如何施用的情報。」他還表示，「從媒體報導中很難得知」。

他指出，這起最新毒害案「令人非常擔憂」。

莫斯科表示，英國警方應避免捲入政治遊戲。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在記者會上表示：「我國敦促英國執法機構，不要捲入倫敦某些勢力早已展開的齷齪政治遊戲，而是最終和俄羅斯執法機關合作調查（毒害案）。」

前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）3月在英格蘭西南部城鎮索爾茲伯里（Salisbury）遭毒劑毒害；索爾茲伯里距離週末發生的最新中毒案所在地埃姆斯伯里（Amesbury）並不遠。倫敦指控，毒害斯克里帕爾父女的幕後元兇就是莫斯科。

不過克里姆林宮震怒否認涉案指控。

克里姆林宮表示，很久已前就向英國表達願協助調查斯克里帕爾父女在索爾茲伯里中毒案，但遭倫敦斷然拒絕。

克里姆林宮的前述談話，是回應英國內政部負責國家安全的國務大臣華勒斯（Ben Wallace）今天稍早的呼籲。英國傳出又有兩名公民遭到和斯克里帕爾父女同樣的毒劑毒害後，華勒斯呼籲莫斯科提供原始毒劑的詳細資料。

莫斯科否認涉及斯克里帕爾父女毒害案，並聲稱，指控俄羅斯涉案是精心籌畫陰謀的一部分，目的是要破壞俄羅斯的聲望和世界盃足球賽的主辦權。

克里姆林宮今天表示，俄羅斯很早已前就準備協助英國查出斯克里帕爾父女遭遇的真相，但倫敦回絕莫斯科的好意。

培斯科夫表示，他並不知道有任何英國官員向俄羅斯提出協助調查最新毒害案的要求。他表示，對於媒體報導，又有人在歐洲土地上使用神經毒劑犯案，克里姆林宮相當關切。

俄羅斯英國莫斯科

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