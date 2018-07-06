印航改台灣名 駐印度代表處促印航恢復名稱

2018-07-06 01:18 中央社 新德里5日專電



駐印度代表處今天表示，對印度航空更改台灣名稱感到非常失望。駐印度代表田中光說，已寫外交節略給印度外交部要求不要屈服中國壓力，且正與印航溝通，促恢復台灣名稱。

田中光呼籲印度航空（Air India）抵制中華人民共和國的無理要求，立刻在官網上恢復台灣的名稱。

駐印度代表處發給印度媒體的聲明指出，駐印度代表處對身為國家擁有的印度航空公司把官網的「台灣」改為「中華台北」感到非常失望，此舉可視為一種屈服於中國無理且荒謬壓力的姿態。

田中光告訴中央社記者，駐印度代表處已就印度航空更改官網的台灣名稱，向印度外交部發出外交節略，對此舉表達不滿，並希望印度政府能為印度公、私營企業提供堅定的支持，保護本國的企業免於受到外國的欺凌。

目前，駐印度代表處正等候印度外交部的回應。

此外，田中光表示，代表處也正聯絡「印台國會友誼論壇」（India-Taiwan Parliamentary FriendshipForum，ITPAF）的國會議員成員，就此事向政府與印航表達關切，促使印航不要屈服於中國無理的壓力。

駐印度代表處正與印度航空聯繫，就台灣改名一事進行溝通，促印航恢復台灣的名稱。

田中光強調，印度航空若屈服於上述壓力，人們會擔心這種出於政治動機的欺凌行為若能凌駕一切，人民做生意的自由和言論自由都可能遭受損害。

田中光呼籲民主國家應該共同努力，一起維護共同的價值觀與利益。