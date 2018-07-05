再傳毒害案 英籲俄提供前雙面諜毒害案資料

2018-07-05 22:14 中央社 英格蘭埃姆斯伯里5日綜合外電報導



俄國前雙面諜斯克里帕爾和女兒3月遭神經毒劑諾維喬克毒害，現又傳出兩名英國公民因同樣毒劑導致命危，英國藉此呼籲俄國提供斯克里帕爾父女遭毒害案的詳細資料。

中毒的44歲女性和45歲男性6月30日被人發現在埃姆斯伯里鎮（Amesbury）一處民宅不省人事後送醫，情況危急；事發地靠近俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）3月遭毒害地點。

英國內政部負責國家安全的國務大臣華勒斯（BenWallace）說：「俄羅斯可以把『錯誤』更正過來。他們可以告訴我們發生什麼事、他們做了什麼，填補一些我們正努力追求的重要缺口。」

「我正在等待來自俄羅斯的電話。」

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯國會下議院國防委員會主席夏曼諾夫（Vladimir Shamanov）的話報導，英國應該尋求俄羅斯專家協助調查毒害案。

目前還不清楚這兩人如何接觸到毒物。兩人的背景與間諜活動或前蘇聯沒有任何關聯。

華勒斯說：「實際可行的假設將是，這些人是前一起攻擊案的後續受害者，或是其他原因而受害，但他們不是直接鎖定的目標。」

斯克里帕爾父女在索爾茲伯里（Salisbury）遭到毒害，這次傳出毒害案的埃姆斯伯里鎮，位於索爾茲伯里北方11公里。

斯克里帕爾和尤莉雅3月4日被人發現，在索爾茲伯里一處長椅上失去意識。斯克里帕爾先前是俄羅斯軍事情報單位上校，他出賣了數十名俄國幹員，洩露給英國對外情報機構軍情六處（MI6）。

英格蘭西南部發生第2起神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害案，引發民眾擔憂，他們擔心斯克里帕爾父女遭毒害後，當地大規模清理工作並未完全清除區域內所有有毒物質。

兩名英國公民身陷難以解釋的中毒事件，且沒有立即證據顯示這兩人與俄羅斯有明顯聯繫，引發索爾茲伯里地區公共衛生疑慮。斯克里帕爾在索爾茲伯里被發現遭諾維喬克毒害後，此一地區曾進行大規模消毒工作。