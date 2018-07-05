親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰在即
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

犯罪為何仍層出不窮？基層警直言績效制度是幫凶

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

再傳毒害案 英籲俄提供前雙面諜毒害案資料

2018-07-05 22:14中央社 英格蘭埃姆斯伯里5日綜合外電報導

俄國前雙面諜斯克里帕爾和女兒3月遭神經毒劑諾維喬克毒害，現又傳出兩名英國公民因同樣毒劑導致命危，英國藉此呼籲俄國提供斯克里帕爾父女遭毒害案的詳細資料。

中毒的44歲女性和45歲男性6月30日被人發現在埃姆斯伯里鎮（Amesbury）一處民宅不省人事後送醫，情況危急；事發地靠近俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）3月遭毒害地點。

英國內政部負責國家安全的國務大臣華勒斯（BenWallace）說：「俄羅斯可以把『錯誤』更正過來。他們可以告訴我們發生什麼事、他們做了什麼，填補一些我們正努力追求的重要缺口。」

「我正在等待來自俄羅斯的電話。」

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯國會下議院國防委員會主席夏曼諾夫（Vladimir Shamanov）的話報導，英國應該尋求俄羅斯專家協助調查毒害案。

目前還不清楚這兩人如何接觸到毒物。兩人的背景與間諜活動或前蘇聯沒有任何關聯。

華勒斯說：「實際可行的假設將是，這些人是前一起攻擊案的後續受害者，或是其他原因而受害，但他們不是直接鎖定的目標。」

斯克里帕爾父女在索爾茲伯里（Salisbury）遭到毒害，這次傳出毒害案的埃姆斯伯里鎮，位於索爾茲伯里北方11公里。

斯克里帕爾和尤莉雅3月4日被人發現，在索爾茲伯里一處長椅上失去意識。斯克里帕爾先前是俄羅斯軍事情報單位上校，他出賣了數十名俄國幹員，洩露給英國對外情報機構軍情六處（MI6）。

英格蘭西南部發生第2起神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害案，引發民眾擔憂，他們擔心斯克里帕爾父女遭毒害後，當地大規模清理工作並未完全清除區域內所有有毒物質。

兩名英國公民身陷難以解釋的中毒事件，且沒有立即證據顯示這兩人與俄羅斯有明顯聯繫，引發索爾茲伯里地區公共衛生疑慮。斯克里帕爾在索爾茲伯里被發現遭諾維喬克毒害後，此一地區曾進行大規模消毒工作。

俄羅斯英國中毒

相關新聞

普吉島外潛水船翻覆 數十人仍失蹤

2018-07-05 22:07

加總理被控性騷擾但稱不記得 遭諷有如溫斯坦

2018-07-05 20:40

日關西降歷史性豪雨釀1死 京都16萬人撤離

2018-07-05 21:49

日首都圈唯一核電廠安檢過關 但重啟門檻高

2018-07-05 21:46

被控為伊朗搜集資訊 以色列前部長間諜案開庭

2018-07-05 21:22

梅克爾：對國際協商降汽車關稅持開放態度

2018-07-05 21:17

美國務卿前往北韓 啟動最新核武談判

2018-07-05 20:59

衣索比亞總理月底訪美 會見僑民

2018-07-05 20:38

納吉稱法庭能證明清白 感謝各界聲援

2018-07-05 20:37

越南公安局門前爆炸案 4人以恐攻罪起訴

2018-07-05 19:55

為會談鋪路 西班牙移監6加泰獨派領袖

2018-07-05 19:23

英再傳神經毒劑諾維喬克毒害案 內閣緊急會商

2018-07-05 19:21

美媒爆料川普曾考慮出兵 委國總統要求三軍戒備

2018-07-05 19:18

瑞典9月大選 移民和法治成關鍵

2018-07-05 19:12

日男逼車撞死騎士 警罕見以殺人罪逮捕

2018-07-05 19:11

韓稱美無論是否改變措辭 非核立場不變

2018-07-05 19:08

與敘反抗軍談判破局 俄發動兩週來最猛烈空襲

2018-07-05 19:02

熱浪襲北半球 過去一周多處氣溫破紀錄

2018-07-05 18:43

俄駐荷大使館：英若認為俄會在世足賽期間用毒就太蠢

2018-07-05 18:12

伊朗核協議瀕破局 伊放重話反制美

2018-07-05 17:39

南韓民眾好感度調查 北韓僅次美國

2018-07-05 16:56

美加關係緊繃 加國漁民指美巡艦闖領海

2018-07-05 16:51

全球大學排名 史丹福第二、加州理工第四

2018-07-05 16:40

處決拒捕逃犯？法國南特暴動的衝突48小時

2018-07-05 15:13

50年一度大雨！ 沖繩宮古島全域避難準備

2018-07-05 14:53

你的Gmail郵件恐被看光 谷歌：通過檢查的企業才能讀取

2018-07-05 14:44

日本首都圈唯一核電廠 大地震後重啟審查

2018-07-05 14:43

影／到黑手黨老大家游泳 義大利部長秀打黑決心

2018-07-05 14:42

馬來西亞前總理納吉涉貪出庭 25萬元交保

2018-07-05 14:41

俄雙面諜事件翻版？英再傳毒害 反恐部門調查

2018-07-05 14:40

巴西打貪 逮捕飛利浦關係人

2018-07-05 14:28

神經毒劑又殺人 英2人生命垂危

2018-07-05 14:17

不滿新版著作權法 維基百科3國關站抗議

2018-07-05 12:22

影／印尼外海船難畫面曝光 乘客斜掛船身外等待救援

2018-07-05 12:18

【重磅快評】龐培歐抵北韓前 金三胖釋放了什麼訊息？

2018-07-05 11:26

又是「諾維喬克」？英國2平民捲入俄製神經毒氣殺人案

2018-07-05 11:13

日本世足輸球後留下的字條 為何讓大陸人集體汗顏

2018-07-05 11:00

巴西反貪調查：搜索飛利浦辦公室、逮捕關係人

2018-07-05 10:52

毒性高一般神經毒劑數倍 諾維喬克解密

2018-07-05 10:43
看更多

熱門文章

日本世足輸球後留下的字條 為何讓大陸人集體汗顏

2018-07-05 11:00

她想給遠距男友驚喜 送餐員驚見室內裸女「不單純」

2018-07-05 10:16

美中貿易戰開打 晶片業者擔心華府「打錯靶」

2018-07-05 08:20

回家路迢迢…泰國困洞少年 開始學潛水

2018-07-05 00:02

蓋條鐵路要6千億 馬來西亞要北京大降價才能復工

2018-07-04 23:00

美中貿易戰雲密布 台商考慮製造業務是否撤出中國

2018-07-04 22:47

笑翻！美夫婦裝潢浴室 赫見前屋主牆內藏留言

2018-07-05 15:02

泰晤士報專文 籲勿放任中國霸凌民主國家

2018-07-05 10:35

哈哈哈哈哈… 川普推文拼錯字 被J.K.羅琳笑翻

2018-07-04 23:24

NASA打造靜音超音速飛機 11月試飛

2018-07-04 23:52

川普推文向OPEC喊話： 降油價！

2018-07-05 06:40

影／男記者直播遭正妹球迷強吻 網友：這不叫性騷擾？

2018-07-05 12:56

泰國受困少年聽到狗吠雞鳴 可能有通道直通地表？

2018-07-05 17:28

好心照顧浣熊寶寶 害自己和20名親友須打狂犬疫苗

2018-07-05 08:27

川普大力痛打哈雷有梗！ 謝金河這樣分析

2018-07-05 16:45

媽媽在背後很火！姊妹鏡頭前熱舞 媽媽拿拖鞋開扁

2018-07-05 17:25

嫌妹妹用廁所太久 哥哥抓狂狠砍53刀「我無法回頭」

2018-07-05 11:57

情侶飛希臘度假馬上被遣返 只因忘把護照帶下機

2018-07-04 11:32

俄羅斯晉級世足賽八強 掩蓋不了年金改革的民怨Q&A

2018-07-05 10:12

噓！你聽... NASA江湖密技 研發「寧靜型」超音速飛機

2018-07-05 10:00

美國恐怖老鼠軍隊攻陷地鐵 捕鼠獵人急派寵物狗鎮壓

2018-07-05 12:04

中共拉攏歐盟抗美…遭拒

2018-07-04 23:49

美中緊張升高 引發避險潮

2018-07-05 01:16

川普推文喊降油價…真跌了

2018-07-05 10:46

全球大學排名 史丹福第二、加州理工第四

2018-07-05 16:40

全球最大黑天鵝就是他！川普戰中國 都是為了選票

2018-07-05 20:12

50年一度大雨！ 沖繩宮古島全域避難準備

2018-07-05 14:53

歐擬揪美日韓 協商降汽車關稅

2018-07-05 01:16

韓法院禁止前三星員工跳槽到陸廠 因為這個原因

2018-07-05 17:29

男子外遇竊取不法資金9億 雇槍手殺妻被判30年

2018-07-05 15:26

【重磅快評】龐培歐抵北韓前 金三胖釋放了什麼訊息？

2018-07-05 11:26

影／這是船屋？裝潢奢華如豪宅 1間要價7000萬

2018-07-05 17:44

美中貿易戰一觸即發 中國反擊 另闢進口路徑

2018-07-05 14:58

馬路糗變捕蠅紙 有人輪胎黏了15公分厚的瀝青

2018-07-05 14:05

歐盟：用槍指著頭無法談判 汽車產業可商量

2018-07-05 09:22

在中國專利侵權訴訟 聯電告贏美光 全球大地震

2018-07-05 14:57

美中貿易戰倒數計時 7重點看中國如何應戰？

2018-07-05 21:18

《專家分析》美中首波貿易戰恐難避免…痛過後再談

2018-07-05 14:59

WSJ：美國辭職潮漸興 追尋加薪和理想工作

2018-07-05 10:21

慶祝美國國慶 NASA發布群星照宛如煙火

2018-07-05 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top