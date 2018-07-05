普吉島外潛水船翻覆 數十人仍失蹤

2018-07-05 22:07 中央社 曼谷5日綜合外電報導



泰國救災機構今天表示，觀光勝地普吉島（Phuket）外海一艘載有90人的潛水船在波濤洶湧中翻覆，現仍有數十人失蹤。

救災機構說，這艘潛水船在翻覆時，載有90名乘客，「其中半數已獲救，搜救作業仍在進行中」。