日男逼車撞死騎士 警罕見以殺人罪逮捕

2018-07-05 19:11 中央社 東京5日綜合外電報導



日本一名男性汽車駕駛涉惡意逼車騎乘大型重型機車的大學生，最後追撞大型重機，造成大學生不幸死亡。警方起初以過失傷害逮捕嫌犯，但後來發現逼車犯行，改以殺人罪嫌逮捕。

對嫌犯惡意逼車致人於死，被警方以殺人罪嫌逮捕，日本許多媒體都以罕見來形容。

朝日新聞報導，這起意外2日發生在大阪府(土界)市，汽車駕駛是現年40歲的保全人員中村精寬，根據中村車上行車紀錄器所拍攝畫面，中村疑似持續逼車約一公里。

行車紀錄器畫面顯示，22歲死者高田拓海騎著大型重機超過中村駕駛的車輛後，中村開始持續逼車約一公里，時間大約一分鐘；中村逼車過程中不斷按喇叭跟閃大燈，逼近高田拓海騎乘的大型重機。

高田拓海可能為了拉開與中村的距離，所以加速行駛，也導致中村以更高的速度緊追，最後追撞大型重機，高田拓海不幸死亡。

中村被逮捕後供稱，自己是不小心撞上，否認故意追撞。

不過，大阪府警方交通搜查課在分析行車紀錄器影像後，認為中村這樣的駕駛方式一旦追撞前車，就有可能造成騎士死亡，所以判斷中村有「故意造成過失」之嫌。

根據影像，中村在追撞發生時看起來不像有踩煞車，或採取其他避免追撞的措施，所以警方原本以過失駕駛致人於傷的嫌疑逮捕中村，但在看完行車紀錄器影像後，改以殺人罪嫌進行偵辦。

每日新聞報導，這起逼車致人於死事件，讓高田拓海祖父高田弘之悲慟萬分。

高田弘之說，孫子非常喜歡騎機車，大約一年前剛考取大型重機駕照，被追撞的大型重機是才剛買不久的。

他說，大學4年級的孫子最近確定將到機車相關公司工作，非常期待展開新生活。