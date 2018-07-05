瑞典9月大選 移民和法治成關鍵

2018-07-05 19:12 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



不同於過往的對經濟與社福的關注，今年愛美達爾政治周的主軸將會放在移民與法治政策。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

以高社會福利與低犯罪率享譽全球的瑞典，9月將舉行大選，移民與法治問題將會是大選重點議題。不同於過去的大選著重在經濟成長與社會福利，今年的選民期待政府能妥善解決移民與法治的問題，也讓右派有成長的空間。

根據瑞典《當地人報》報導，瑞典選民對於今年大選的期待，與過往十分不同。傳統來說，瑞典人相當注重勞動市場、經濟成長、社會福利政策等議題。但受到難民危機、移民湧入與幫派火拼等問題影響，今年的選民開始有不同期待。

英國《新政治家雜誌》指出，歸功於大批湧入瑞典的難民，在一年一度的愛美達爾政治周（全瑞典政治人物集結於此公開辯論重要公眾議題）上，民眾對極右派瑞典民主黨的支持有上升的現象。

在過去4年，共有35萬名難民成功入籍僅有1千萬人的瑞典。而現在的執政黨社會民主黨，因為僅能跟綠黨組成少數內閣，無法實現許多政見，是瑞典數十年來最跛腳的政權之一。

感受到瑞典民主黨與右派的壓力，社民黨除了實施較為嚴格的移民政策，也開始正視幫派火拼的問題。根據《路透社》報導，瑞典去年因槍擊死亡的人數為43人，比2006年的8人高出很多。

司法部長約翰森表示，最近突然多出很多槍擊案與死者，因此他將與警察署長索恩伯格緊急會面，商討必要的防範措施。

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