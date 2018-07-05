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伊朗核協議瀕破局 伊放重話反制美

2018-07-05 17:39台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導

伊朗總統羅哈尼4日警告，伊朗不但會減少和國際原子能總署合作，也將干擾海灣國家出口...
伊朗總統羅哈尼4日警告，伊朗不但會減少和國際原子能總署合作，也將干擾海灣國家出口石油。(photo by Wikimedia)
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繼美國對伊朗實施新的經濟制裁，伊朗總統羅哈尼4日警告，伊朗不但會減少和國際原子能總署(IAEA)合作，也將干擾海灣國家出口石油。美國總統川普5月宣布退出核協議，讓英國、法國、中共等疲於奔命，挽救伊核協議。美國限制伊朗石油出口，伊朗也要報復美國，所以使區域供油愈加緊張。石油輸出國組織的伊朗代表哈賽因表示，中東政治地緣政治愈加複雜，美、伊對石油市場的攻防戰，恐使石油價格飆漲。

伊朗總統放重話

根據《國土報》報導，伊朗總統羅哈尼對美國警告說，伊朗將減少與國際原子能總署合作。今年5月美國總統川普退出伊朗核協議，並對伊朗實施新的經濟制裁，讓英國，法國，德國，俄羅斯和中國等盡力挽救2015伊核協議，以維持國際油價穩定。

伊朗核協議指出，為了解除國際對伊朗的制裁，伊朗必須限制核計劃，並受國際原子能總署監督。儘管美國制裁迫在眉睫，伊核協議因此英國，法國，德國，俄羅斯和中國等5大國預計將提出一項計劃，以落實保障伊朗利益的承諾，防止伊朗重新陷入經濟孤立的危機。5大國的外交部長將於6日進行會談，以挽救伊核協議。

石油攻防戰油價恐飆

據《路透社》報導，羅哈尼會見國際原能總署負責人時表示，伊朗研究核武一直都是出於和平目的，「是否要和IAEA合作，也是伊朗自己的決定。」他批評，改變伊朗核IAEA的合作關係，是落在造成這種局勢的人（川普）身上。

羅哈尼嚴厲譴責，伊朗堅決抵制美國限制伊朗石油出口的威脅，美國從未考慮過這些決定將帶來的後果。他甚至暗示，伊朗有可能破壞鄰國的石油運輸，以作為報復行動。雖然他並未就此詳細說明，但伊朗革命衛隊指揮官曾說，如果美國想限制伊朗出口石油，伊朗將阻止任何海灣國家出口原油，以報復美國的制裁。

羅哈尼話鋒一轉說，如果伊核協議其他簽署國能確保伊朗的利益，伊朗也將考慮留在伊核協議內。石油輸出國組織的伊朗代表哈賽因表示，當奈及利亞國內消費量逐漸增加、委內瑞拉石油出口因美國制裁而下降時，川普要求各國不要進口伊朗石油只不過是「自我傷害」。

他警告，川普的措施將提高全球市場的石油價格，美國將為此付出代價。歐盟已達成共識，即使美國退出伊核協議，歐盟仍要保持伊核協議的生效期。

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伊朗川普油價

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