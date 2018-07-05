你的Gmail郵件恐被看光 谷歌：通過檢查的企業才能讀取

2018-07-05 14:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合4日電



這是真的！你「授權」開發商看你的Gmail信箱。路透 分享 facebook

谷歌（Google）遭踢爆科技公司的「骯髒秘密」。谷歌證實，除了機器人外，第三方應用程式開發商有時也可讀取Gmail用戶個人收發的電郵內容，成千上萬用戶的隱私蕩然無存。

Gmail用戶將個人帳號連接第三方應用程式，可能會被迫授權第三方企業員工讀取訊息內容。一家公司告訴華爾街日報，這項慣例很「常見」，是業界的「骯髒秘密」。

谷歌指出這項作法並不違反其政策。但一名資安專家表示，谷歌竟同意這種事讓人驚訝。谷歌旗下Gmail是全球最熱門的電郵服務，有14億名用戶。

谷歌讓民眾將帳號連接到第三方電郵管理工具，或者旅行規畫、比價等服務。當用戶將帳號連接到外部服務時，會被要求部分授權，通常包含「讀取、發送、刪除和管理您的信箱」。

根據華爾街日報，這項授權有時允許第三方應用程式的員工讀取用戶電郵。

雖然訊息內容通常經利用電腦演算法處理，但華爾街日報訪問過多家企業員工，他們表示曾看過「數千封」電郵內容。

美國軟體開發者Edison Software表示，為了建立新軟體功能，曾看過數百名用戶的電郵內容。另一家公司eDataSource也說，工程師先前看過電郵內容改善演算法。

這些公司表示，他們並未特別要求用戶授權以觀看Gmail訊息，因為用戶協議中已涵蓋這項作法。

英國薩里大學教授伍德沃德（Alan Woodward）表示，民眾可以花好幾周看用戶條款，裡面可能會提到這件事，但讓第三方公司的員工可以看用戶信箱讓人覺得不合理。

谷歌表示，只有通過檢查的企業才能讀取訊息，而且只有在用戶明確授權取用信箱的情況下才成立。谷歌表示，Gmail用戶可到安全設定檢查頁面，了解連接個人帳號的應用程式，並取消不希望共享數據的程式。