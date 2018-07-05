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日本首都圈唯一核電廠 大地震後重啟審查

2018-07-05 14:43世界日報 記者蔡佩芳／東京4日電

日本原子能規制委員會4日批准東海第二核能發電廠安全對策審查書，此舉等同通過重啟審查。東海第二核能發電廠不但是311東日本大地震中，遭地震與海嘯受災的核電廠中首座獲准重啟者，也是首都圈唯一發電廠，讓此案審查備受關注。

東海第二核電廠位於茨城縣，距離東京都心約110公里，是首都圈唯一的核電廠，半徑30公里的疏散範圍內居民多達96萬人，在日本核電廠中居冠。重啟必須取得當地同意，包括茨城縣府與周邊六市村都將加入討論，預料將遭遇相當大的阻力。

依照時程表，原能會將經過一個月募集輿論程序後，才會真正認定合格。2021年完成安全對策工程後再徵詢地方意見。不過東海第二核電廠將在11月下旬達到40年運轉年限，此前須獲得延長運轉年限許可，否則將面臨廢爐命運，時間吃緊。

2011年東日本大地震時，東海第二核電廠也遭到地震與海嘯傷害。日本核能發電公司2014年向原能會提出重啟審查，力爭重啟與延長運轉20年。

日本核能發電公司在報告中提出，將斥資1740億日圓（約15.7億美元）提升安全對策，包括新建防波堤、增設緊急冷卻系統等，經費已得到東京電力與東北電力公司支援，獲得原能會委員一致同意。

核電地震核能

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