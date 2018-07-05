影／到黑手黨老大家游泳 義大利部長秀打黑決心

2018-07-05 14:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張佑生 ╱綜合4日電



義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）展示掃黑決心，3日邀請媒體拍攝他在黑手黨老大家被充公的泳池游泳的畫面，揚言：「打擊黑手黨是我個人以及政府的優先目標。政府將讓黑手黨全身只剩下內褲，因為這是對付他們的最佳方式，抄走一切。」

薩爾維尼堅持嚴格取締移民，頻頻登上新聞頭條，比總理孔蒂（Giuseppe Conte）還要強勢，儼然是義大利實際的領導人。