馬來西亞前總理納吉涉貪出庭 25萬元交保

2018-07-05 14:41 世界日報 編譯中心╱綜合4日電



馬國前總理納吉交保，交出護照。 美聯社 分享 facebook

涉嫌挪用公款、身陷「一馬貪汙醜聞」的馬來西亞前總理納吉（Najib Razak），3日在吉隆坡的家中遭到反貪腐委員會逮捕，並於4日上午抵達吉隆坡法庭，首度接受審訊，並且當庭被控三項背信罪名及一項受賄罪名，若罪成最高可判處20年的監禁及鞭刑。

不過由於納吉年紀已經超過50歲，可予以赦免鞭刑。納吉本月將滿65歲。

馬哈迪政府表示已充分掌握相關證據，但直到出庭之前，納吉仍堅持否認所有對他貪汙洗錢的指控。

納吉涉嫌挪用「一馬發展公司」資金，3日下午在吉隆坡自家豪宅內遭反貪腐委員會探員逮捕。有馬來西亞的網友及媒體指出，納吉被逮捕的日期，與2015年7月3日華爾街日報調查納吉貪汙弊案是同一天，正巧碰到報導三周年的時刻逮捕納吉。

馬國前總理納吉交保，交出護照。 歐新社 分享 facebook

同日上午，納吉在推特上公開了一段預錄的影片，當中雖然承認住家遭到搜索、並錄製傳喚口供，但納吉仍再次強調，所有對他及其家人的指控並非事實，「我沒有機會為自己辯護！」並呼籲馬哈迪政府不要再散播謠言和誹謗。

納吉的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）並未與納吉同時被警方帶走，而是在3日深夜自行搭車離開住處，不知所蹤。隔天納吉出庭時除了兒子納茲夫丁（Mohd Nazifuddin Najib）和季平（Norashman Razak）出現之外，羅斯瑪並未現身。

法院最後裁定納吉以100萬令吉（約24萬6450美元）交保，並交出持有的兩本護照。新上任的檢察總長湯姆斯（Tommy Thomas）將負責起訴納吉的調查工作，而納吉也是馬來西亞史上第一位面臨司法指控的總理。