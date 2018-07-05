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印度外交部批准 印航把台灣改為中華台北

2018-07-05 13:14中央社 新德里5日專電

印度航空最近把官網上的「台灣」，改成「中華台北」。對此，印度航空發言人僅表示，這是在印度外交部批准下進行的措施。

印度航空（Air India）最近把飛往台灣的航班，目的地名稱由「台北，桃園國際機場，台灣」（Taipei, Taoyaun International Airport, Taiwan）改為「台北，桃園國際機場，TPE，中華台北」（Taipei, Taoyuan International Airport, TPE, Chinese Taipei）。

兩個多月以來，中國不斷向各國航空公司施壓，要求更改台灣名稱，以符合中國所謂的「一個中國」政策。

一直沒有理會中國要求的印度航空，最近卻悄悄地在官網把台灣的名稱改為「中華台北」。

對此，印度航空發言人不願多表示意見，僅說改名是在印度外交部批准下進行。

發言人透露，印度航空接到印度外交部中國註冊局（China Registry）在香港的區域經理寄來的信函，批准印度航空在官網使用「中華台北」名稱。

此外，同一封信也批准印度航空在官網使用中國香港特別行政區（Hong Kong SAR of China）和中國澳門特別行政區（Macau SAR of China）等名稱。

至截稿為止，印度外交部未就相關問題做出說明。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）認為，這是印度航空「遵守中國的要求，不把台灣視為一個獨立的國家」，而稱為「中華台北」，這正是北京希望人們所知曉的名稱。

美國國務院對中國當局施壓各國航空公司要求更改台灣名稱已表達關切，且不支持這項改名動作。

不過，印度迄今對於中國要求各國航空更改台灣名稱的要求，一直沒有公開表態。

對印度航空公司這項更改台灣名稱的動作，不願具名的印度中國議題專家認為，這是印度外交部最近採取與美、中強權維持等距且保持友好關係的新措施。印度總理莫迪4月才在武漢與中國國家主席習近平會面，緩和兩國關係，不願因這項問題與中國鬧僵。

這名專家說，讓印度航空把名稱改為台灣目前在許多國際場合使用的「中華台北」，相信是「較為中性的作法」。

印度中華台北外交部

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