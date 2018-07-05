【重磅快評】龐培歐抵北韓前 金三胖釋放了什麼訊息？

2018-07-05 11:26 聯合報 主筆室



川金會達成的聖淘沙協議，至今沒有落實，大家擔心隨時可能變卦，美朝雙方中級官員從周日開始，已在板門店商談，國務卿龐培歐五日啟程到平壤，希望達成美國滿意的具體協議。

美國在此之前運用訊息心理戰：包括放消息給華盛頓郵報，稱發現叫鋼盛的第二大秘密鈾濃縮設施，華爾街日報也報導，彈道飛彈廠房也剛擴建完成，川普一日接受福斯電視訪問時更表示，與金正恩的協議，他認為「有可能行不通」。

另一方面則由國安顧問波頓提出，一年內的廢核時間表，「我確信龐培歐國務卿將與朝鮮商討一年內解除朝鮮大規模殺傷性武器(WMD)和彈道導彈項目的方法」。

川普政府這樣做，也許意在談判前施壓，讓波頓唱黑臉，讓龐培歐唱白臉，用好警察、壞警察 (good cop, bad cop)的策略，達到最大的效果，然後龐培歐帶著具體時間表協議，以及北韓整理好的兩百具韓戰陣亡美軍遺骸，勝利回國，替川普期中選舉加分。

當然現實情況，絕對不是如好萊塢劇本一樣，最後有圓滿結局，事實上，美國不可能完全找到北韓所有藏在地下的核武，如果真的完全有把握找得到，當初就採取軍事選項，全部炸毀了，而期待北韓能全部自動提供，是不可能的。

如今美方只好將就，把找得到的核武作廢，其餘的核武設施也只有睜一隻眼、閉一隻眼，默許北韓藏匿起來，傳聞讓一千位核武科學家移居海外的條件，雖然可以收到完全禁核效果，但是美方不可能提出，北韓方面不可能接受。

因為談判的目標，需要讓雙方都願意去遵守這個協定，而不是強迫一方去同意，強加的不平等條約，無法長久。但如果雙方從自己的利益出發，同意簽署履行，那麼這將是一個能夠持久的協議。

也許北韓當初在新加坡峰會，就是拖延戰術，根本就沒有想棄核；也許曾經考慮過棄核，現在國內反彈或川普條件太苛，又改變主意；又或者期望最佳狀態是：不用完全棄核，又能夠解除經濟制裁。金正恩是怎麼想的，沒有人知道。

金正恩從6月30日連續三天視察新義州的化妝品工廠和化纖廠，朝鮮「勞動新聞」在頭版社論中呼籲為迎接朝鮮政權九月九日國慶，要開展經濟發展「總攻擊」。