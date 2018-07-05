英反恐警：再傳毒害前俄諜相同神經毒劑施毒案

2018-07-05 05:43 中央社 倫敦4日綜合外電報導



英國廣播公司（BBC）報導，警方指出，兩名英國人在威爾特郡（Wiltshire）遭人用毒害俄羅斯前雙面諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）相同的神經毒劑諾維喬克施毒，失去意識。

路透社報導，英國反恐警察首長今天指出，沒有情資顯示，在英格蘭南部曝露在某種神經毒劑下的一男一女，是遭人蓄意鎖定。

巴蘇（Neil Basu）表示，年齡都是40多歲的這兩名英國人，由其背景看不出會被人鎖定。巴蘇並告訴記者，警方還不知道本案中的諾維喬克（Novichok）神經毒劑是如何傳播的。