兩韓體育外交 南北韓籃球友誼賽開打

2018-07-04 23:30 中央社 首爾4日綜合外電報導



南北兩韓今天在平壤舉行籃球友誼賽，這是南北韓最新的體育外交活動。

為了今天和明天4場友誼賽，南韓50名男性和女性運動員昨天抵達北韓首都平壤。這是4月兩韓峰會商定的計畫。

南韓代表團由統一部長官趙明均（ChoMyoung-gyon）領軍，這是自北韓領導人金正恩和美國總統川普6月在新加坡舉行歷史性峰會後，南韓官員首次訪問北韓。

趙明均這次平壤行將與美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）訪問北韓時間重疊。蓬佩奧預定5-7日出訪平壤，將針對川金會達成的北韓非核化協議，進行後續協商。

南韓統一部表示，不清楚趙明均是否會與金正恩或蓬佩奧會面。

今天兩場女子和男子「混合」賽，每隊皆由南北韓球員共同組成。

採訪團表示，趙明均和北韓和平統一委員會委員長李善權（Ri Son Gwon）觀賞約下午3時30分（台灣時間下午2時30分）開打的女子賽事。比賽在能容納1萬2000人的柳京鄭周永體育館（Ryugyong Chung Ju-YungGymnasium）舉行。

他們進一步表示，籃球是金正恩喜愛的體育項目，但他至今並未現身。

北韓2月派出高階代表團赴南韓平昌參與冬季奧運會後，體育合作協助促成兩韓外交解凍。嚴格來說，兩韓目前仍處於戰爭狀態。