美加強施壓德黑蘭 傳安倍取消伊朗行

2018-07-04 23:05 中央社 東京4日綜合外電報導



共同社今天報導，由於美國總統川普對伊朗採行越來越強硬的路線，日本首相安倍晉三已取消原訂今夏訪問伊朗的行程。

共同社指出，這原本是安倍預訂11日起訪問中東的一部分。如成行，安倍將成為40年來，首位訪問伊朗的日本政府領袖。

共同社引述政府消息人士報導，儘管已安排與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會談，但是日本政府告知伊朗，安倍無法前往德黑蘭訪問。

然而，安倍的一名發言人告訴路透社，安倍出訪計畫尚未敲定。

川普5月讓美國退出2015年伊朗核子協議後，持續推動孤立伊朗，制止伊朗石油出口，還力促日本及其他盟友11月4日前完全停止購買伊朗原油。