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馬克宏績效面談 文化、司法、環境部長恐下台

2018-07-04 16:37聯合報 記者張佑生╱即時報導

法國內閣的19名部長從3日起依序接受總理菲利浦（Édouard Philippe）的績效面談，做為去留的依據。由於總統馬克宏的民調最近下滑，媒體揣測馬克宏可能會藉由內閣改組提振支持率。

馬克宏從政前曾在法國商業銀行負責併購，他將3年期間習得的經驗製作成一套考評制度，他讓總理面談閣員，預計在7月底完成所有面談，他再來面談總理。首先接受面談的是教育部長Jean-Michel Blanquer。

儘管菲利浦強調面談不是為了砍人，媒體已經點名文化部長、剛被越獄的司法部長以及環境部長，最有可能下台。

法國總統馬克宏（左一）針對閣員展開績效面談，右起第三人為教育部長 Jean-Mi...
法國總統馬克宏（左一）針對閣員展開績效面談，右起第三人為教育部長 Jean-Michel Blanquer。法新社
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