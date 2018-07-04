馬克宏績效面談 文化、司法、環境部長恐下台

2018-07-04 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



法國內閣的19名部長從3日起依序接受總理菲利浦（Édouard Philippe）的績效面談，做為去留的依據。由於總統馬克宏的民調最近下滑，媒體揣測馬克宏可能會藉由內閣改組提振支持率。

馬克宏從政前曾在法國商業銀行負責併購，他將3年期間習得的經驗製作成一套考評制度，他讓總理面談閣員，預計在7月底完成所有面談，他再來面談總理。首先接受面談的是教育部長Jean-Michel Blanquer。