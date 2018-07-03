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空汙法過了中古車市不能碰？ 網友提4大關鍵重點

駁斥抨擊 川普稱和北韓對話進展順暢

2018-07-03 22:15中央社 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，和北韓之間的談判已獲致進展。圖為6月12日兩人在新加坡會面...
美國總統川普今天表示，和北韓之間的談判已獲致進展。圖為6月12日兩人在新加坡會面。 歐新社
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儘管媒體報導，在美國和北韓領導人的歷史性高峰會談落幕後，平壤當局仍加速推動核計畫，美國總統川普今天表示，和北韓之間的談判已獲致進展。

川普發表推文指出：「和北韓之間有許多良性對話—進展順暢！同時，8個月來沒有火箭發射或核試爆。」

「亞洲各地都很興奮。只有包括假新聞在內的反對黨怨聲載道。若不是我，我們現在可能正在和北韓交戰！」

川普發表前述推文之際，美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）5日將再次訪問北韓，為川普和北韓領導人金正恩上月12日在新加坡舉行高峰會談期間所簽署的核協議，擴充更多具體細節。

北韓川普金正恩

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