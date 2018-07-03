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議員聲援口譯員罷工 中斷歐洲議會全席會議

2018-07-03 22:10中央社 法國史特拉斯堡3日綜合外電報導

歐洲議會議長塔加尼（圖）為全席會議的混亂向保加利亞總理巴里索夫致歉。 歐新社
歐洲議會議長塔加尼（圖）為全席會議的混亂向保加利亞總理巴里索夫致歉。 歐新社
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歐洲議會（European Parliament）今天召開全席會議時，約12名議員打斷會議，以聲援奉命立即重返工作崗位的罷工口譯員。

法國史特拉斯堡（Strasbourg）召開的這場全席會議開始數分鐘後，少數議員前往系統控制室，並切斷電力，造成翻譯中斷，全席會議耽擱約30分鐘。

歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）向保加利亞總理巴里索夫（Boyko Borisov）致歉，將這起騷動歸咎於一群「行為彷彿是職業工會人士」的議員。

歐洲議會口議員為爭取改善工作條件，已持續罷工數週；不過若有重要會議或全席會議，他們會自動接受徵召。

曾是職業工會人士的法國社會黨（PartiSocialiste）歐洲議會議員馬丁（Edouard Martin）在個人推特（Twitter）帳號發布的短片中表示：「我們在此聲援口譯員，我們已設法封鎖麥克風，讓口譯員想傳遞的訊息終於得以被聽見。」

發動罷工的口譯員工會一名消息人士表示：「我們事前不知情，和其他人一樣驚訝，但我們很高興看到發生的狀況。」

歐洲議會擁有全球最龐大的口譯部門，召開全席會議時會提供歐洲聯盟（EU）24種官方語言的翻譯。

口譯員提出多項工作條件要求，包括不應要求他們在口譯室一天工作超過7.5小時，不過歐洲議會管理階層希望能將口譯員的工時從7小時延長為8小時。

罷工法國官方語言

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