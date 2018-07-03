不滿負面報導 諾魯禁止澳廣採訪論壇活動

2018-07-03 17:54 中央社 雪梨3日綜合外電報導



澳洲的國家公共廣播機構澳洲廣播公司先前曾對諾魯政府及其具爭議的難民營進行批判，主辦今年太平洋島國論壇的諾魯因而以「騷擾且缺乏尊重」為由，禁止澳廣採訪這項年度活動。

諾魯今天做出的這項決定堪稱是對新聞自由「令人憤慨」的限制。諾魯政府指出，9月舉行18個成員國參加的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）不歡迎澳洲廣播公司（ABC）採訪，不過澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）仍將出席。

諾魯當局表示，做出這項決定的理由是「這家公司在2016年大選前對國內政治公然干預，而且在澳洲騷擾並對我國總統缺乏尊重」。

諾魯也指控澳廣「對我政府官員做出不實且誹謗性的指控，且對我國持續進行偏見與不實的報導」。

在坎培拉當局強硬移民政策下，試圖乘船抵澳尋求庇護的民眾會先被安置到諾魯的難民營等待處理。諾魯人口數僅1萬1000人。

聯合國曾痛批難民營的生活條件，而澳廣對難民營的報導則遭諾魯批評。

澳廣過去也曾報導，諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）和幾位部長疑似收受澳洲商人賄賂。

澳廣新聞總監莫里斯（Gaven Morris）在公司官網指出：「如果諾魯下令哪些媒體可以前往採訪，卻禁止澳洲的公共廣播機構採訪，這簡直談不上『歡迎媒體』。」