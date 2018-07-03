專家：受困洞穴這樣做才能活下來！

2018-07-03 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



泰國北部清萊府美塞縣12名足球隊少年和1名教練上月23日在拷龍穴鐘乳石洞失蹤，2日被搜救人員找到，全體生還。圖為搜救人員上月27日的搜救照片。美聯社 分享 facebook

13名泰國足球隊員及教練受困鐘乳石洞10天，2日全體獲救生還後，英國廣播公司（BBC）訪問多名洞穴搜救人員，探究受困地底時的求生祕訣，專家強調重點是保暖、飲水、遠離危險。

1. 遠離危險

美國國家洞穴搜救委員會全國協調人密爾薩說，受困後需做的第一件事，是確保自己未陷入立即危險，落石的確危險，但最需擔心的是淹水，所以要找到洞內最高點。他建議透過觀察泥漿、樹葉、瀑布下濕滑之處，猜測上次淹水曾淹到多高。

接著是檢查自己有什麼裝備，可能被迫將食物、水或照明，按照可能留在洞穴的天數平均分配。

2. 保暖

密爾薩說，受困後第一個健康威脅是體溫過低，因此應該把衣服擰乾，保持乾燥，如果不只一人，擠在一起保暖。

有50年洞穴探險經驗的英國洞穴探險協會前會長伊維斯估計，此次泰國足球隊受困洞穴的環境溫度約攝氏23-26度，算是相當高，如果遠離淹水，就不會體溫過低。

3. 水

保暖之後接著要擔心的是水。密爾薩說，受困後應持續補充水份，但小心洞穴內的髒水，而稍後可能出現的腹瀉和嘔吐，會使補充水份的問題更大。

伊維斯說，洞穴的水多半可以飲用，但可能會引起肚子不舒服。英國洞穴救援委員會前主席懷特豪斯說，由高處落下的水滴及小水道的水可能比較乾淨，不過時間一長，食物將是問題。

4. 空氣

空氣也是個因素，但問題不大，因為多數洞穴都有足夠的空氣，即使長期受困使得洞內二氧化碳增加，大致而言都不成問題。

5. 精神緊張

受困者或許擁有各種維生物品，可以活下來，但在黑暗中維持冷靜是件難事。伊維斯表示，最危險的就是緊張且不顧一切嘗試脫困。他說，對受困的泰國足球隊員來說，負責阻止大家跳進水裡求生的那個人承受著巨大的壓力。「黑暗中，精神負擔沉重。」