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碰上泰國雨季 搜救人員：恐花數月才能救出岩洞13人

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碰上泰國雨季 搜救人員：恐花數月才能救出岩洞13人

2018-07-03 08:29聯合報 記者許祖菱╱即時報導

受困的13人全都不會游泳或潛水。救援人員表示，他們可能要花幾個月等到雨季過後岩洞...
受困的13人全都不會游泳或潛水。救援人員表示，他們可能要花幾個月等到雨季過後岩洞內水位下降，才能將少年及教練救出，或者教導這13人如何潛水自行游出洞穴。。美聯社
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泰國北部清萊府美塞縣12名足球隊少年及教練，在泰北山區拷龍穴（Tham Luang）鐘乳石洞失蹤9天後，2日終於被潛水搜救人員發現，13人全都活著。

但根據英國衛報報導，協助本次救援行動的「英國洞穴救援委員會」（British Cave Rescue Council）潛水員表示，時逢泰國雨季，鐘乳石洞內水位下降的時間很短；再加上13人所在位置空間狹小，救援條件非常嚴峻。潛水員初步估計，可能要花費數周至數月時間，才能將13人全數救出岩洞。

受困的13人表示，他們狀況尚可，但感到很饑餓，搜救人員已經遞送能量棒等食物進入洞穴，也派醫療人員潛水進入岩洞確認他們安全及健康狀況。

受困的13人全都不會游泳或潛水。救援人員表示，他們可能要花幾個月等到雨季過後岩洞內水位下降，才能將少年及教練救出，或者教導這13人如何潛水自行游出洞穴。

「英國洞穴救援委員會」副主席懷特豪斯（Bill Whitehouse）表示，受困男孩及教練位置約在鐘乳石洞內2公里處，深度則在地面下800公尺至1公里。懷特豪斯警告潛水條件十分困難。

這12名足球隊少年年齡約11歲至16歲間，都是足球隊隊員，他們6月23日上午參加訓練後，下午騎著腳踏車，和25歲教練到清萊府美塞縣的拷龍穴岩洞內，就此失去音訊。這個岩洞長10.3公里，是泰國第四大洞穴，洞內有許多叉路，地勢崎嶇不平。

泰國北部清萊府美塞縣12名足球隊少年及教練，在泰北山區拷龍穴鐘乳石洞失蹤9天後，...
泰國北部清萊府美塞縣12名足球隊少年及教練，在泰北山區拷龍穴鐘乳石洞失蹤9天後，2日終於被潛水搜救人員發現。美聯社
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