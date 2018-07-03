中國迫外企變更台灣稱謂 駐邁處投書抗議

2018-07-03 08:19 中央社 華盛頓2日專電



中國近來頻頻施壓跨國企業要求變更台灣稱謂，駐邁阿密辦事處投書坦帕灣時報，指出中國此舉侵犯各國政府與人民權利，民主國家應協助企業抵禦來自其他國家的不當政治壓力。

中國政府要求包括美國在內的36家外籍航空公司不得將官網上的台灣列為國家，引發國際高度關注。白宮為此還曾發出聲明表達不滿。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州投書「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times），感謝美國對台灣的支持。

錢冠州也表示，中國長期以來不遺餘力要將台灣排除於國際社會之外，不只要求外國政府不得與台灣進行任何官方往來和維持正式關係，近來更變本加厲，對其他國家跨國企業蠻橫施壓，除了民航業者外，中國政府年初也對美國萬豪（Marriott）國際集團網站採取封鎖行動，只因萬豪將台灣列為國家。

錢冠州在投書中強調，台灣是主權獨立的國家，有2300萬人民、自主政府、國防武力及外交能力。台灣從來就不是共產黨統治下中華人民共和國的一部分，中國政府不願正視此一事實，反而竭盡全力施壓全球社會去接受錯誤的「一中原則」。

錢冠州指出，中國政府蠻橫施壓外國企業，除已干涉他國主權外，也構成非關稅貿易障礙，違反世界貿易組織（WTO）「服務貿易總協定」（GATS）有關自由市場機制規章。各民主國家政府有責任，協助企業抵禦來自其他國家不當且不符其國家政策與價值的政治壓力。