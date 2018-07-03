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「川金會」後美朝續談判 美卿龐培歐5日再赴北韓

2018-07-03 05:22聯合報 記者張加╱即時報導

「川金會」後，美國北韓高層官員將再度會面；白宮2日宣布，美國國務卿龐培歐5日將前往北韓，與北韓領導人及其團隊，談論朝鮮半島無核化進程。

此外，美國對北韓的談判代表、現駐菲律賓大使金成周日在南北韓非軍事區（DMZ）與北韓官員舉行會談，討論如何進一步執行川普金正恩所簽署的聯合聲明。

美國總統川普與北韓領導人金正恩上個月12日在新加坡會面後，川普曾說北韓不再是核威脅，但媒體近日披露北韓在「川金會」後仍持續其武器計畫、擴建飛彈工廠。

美國有線電視新聞網（CNN）2日引述多位川普政府官員說法報導指出，國防情報局認為，金正恩無意完全去核化，金可能公開同意某種程度的去核化，但實際上他會對美隱瞞其武器與設施；其中一位官員告訴CNN，川普政府計畫向北韓提出他們必須展開去核化進程的工作細節。

白宮發言人桑德斯2日在白宮記者會表示，她不會證實或否認任何情報機構的報告，但可以告訴大家，在此事上持續有所進展；金成昨天才與北韓代表團成員會談，龐培歐也將於5日前往北韓，繼續相關對話。

根據國務院發布的行程，龐培歐5日至7日訪問北韓平壤，繼續磋商並執行川普與金正恩在新加坡取得的進展。

龐培歐7日至8日訪問日本東京，在當地會晤日本與南韓高層官員，討論對於北韓達成完整、可驗證的去核化，以及其它雙邊與區域問題的共同承諾。

龐培歐8日至12日將陸續前往越南河內、阿布達比、布魯塞爾；龐培歐10日至12日在布魯塞爾陪同川普出席北約（NATO）領袖峰會。

白宮2日宣布，美國國務卿龐培歐將於5日前往北韓。聯合報系資料照
白宮2日宣布，美國國務卿龐培歐將於5日前往北韓。聯合報系資料照
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北韓川普金正恩

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