泰國受困洞穴13人尋獲 全部平安存活

2018-07-03 00:47 中央社 曼谷2日專電



泰國政府今天晚間10時30分宣布，受困在泰北睡美人洞的13人已經尋獲，全部平安，目前正由搜救人員運送食物飲水進入洞穴，並設法護送他們出洞。

根據泰國媒體報導指出，泰國清萊省官員今晚10時30分宣布，受困在美塞縣睡美人洞的12名孩童足球隊員和1名教練，晚間被尋獲，全部平安存活，他們躲在洞內比原本預期更深的高處。

目前已經設法運送食物與飲水進入，同時設法讓所有人員平安出洞，他們已經在洞穴內受困9天又5小時。