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困在迷魂洞9天的泰國少年們找到了 13人都活著

困在迷魂洞9天的泰國少年們找到了 13人都活著

2018-07-03 00:11聯合報 記者曹國維╱即時報導

泰國北部清萊府美塞縣的十二名足球隊少年和教練在Tham Luang鐘乳石洞失蹤九天，清萊府行政長官二日深夜表示，搜救隊員已發現他們，全都活著。

來自中國大陸、美國、英國和澳洲等十國的跨國搜救專家不放棄希望，二日趁雨勢減緩時深入洞內。泰國精銳海豹部隊研判，十三人可能躲在洞內地勢較高的「巴塔雅灘」（Pattaya Beach），搜救人員二日已挺進到距離巴塔雅灘不到五百公尺處，沿途並深入十一處分支洞穴搜索。

目前還不確定這十三人是在巴塔雅灘被發現。搜索人員徵求身材較纖瘦嬌小的潛水夫，好爬過洞內狹窄的通道。當局也在洞外準備了七百多支氧氣瓶，供搜索人員充裕使用。

失蹤十三人已成為全球關注焦點，天主教教宗方濟各一日也表示已為十三人祈禱。

這批泰國少年和足球隊教練上月廿三日進入這處鐘乳石洞後失聯。岩洞內通道錯縱複雜，且正值雨季的泰國連日大雨，洞內積水一度打斷搜救。各國都派專家馳援，泰國總理帕拉育也曾親赴現場安撫家屬，網友也集氣祈禱「十三人平安歸來，一個都不能少」。

十二名少年年齡約十一歲至十六歲間，都是足球隊隊員，他們六月廿三日上午參加訓練後，下午騎著腳踏車，和廿五歲教練到清萊府美塞縣的拷龍穴（Tham Luang）岩洞內，就此失去音訊。這個岩洞長十點三公里，是泰國第四大洞穴，洞內有許多叉路，地勢崎嶇不平。

警方在洞穴入口旁發現疑為失蹤少年和教練的腳踏車、機車、球鞋及背包，顯示十三人未帶裝備即進入洞內。搜救人員也在洞穴內發現疑為少年留下的手印，推測他們可能因大雨積水而受困。

泰國當局出動逾千名人力搜尋，包括軍方蛙人、警察和救難人員，甚至出動精銳海豹部隊。在泰國政府請求下，一支卅人的美軍「印太司令部」人員和英國的洞穴搜救專家也加入陣容。

泰國正值雨季，近幾天連日暴雨，洞穴內水位曾有一小時就上升十五公分的速度，洞穴內甚至有深達五公尺的積水。當局調來大型泵浦和水管抽水，但抽水有時還比不過降雨速度，且水管常被泥巴、石頭、樹葉等雜物塞住。

失蹤者的親友連續多日在洞外守候，他們擺出大量供品，請來高僧誦經，哭紅雙眼祈求神明保佑少年平安歸來。一名婦人哭著說：「兒子你趕快出來，媽媽在等你。」

搜救人員在洞內各處放置共廿個包裹，裡面有飲用水、食物、藥品、手電筒及紙條。紙條上寫著「如果你收到這張紙條，請在地圖上標示你的所在位置，我們會盡快去援救你。」警方指揮官索通表示：「若少年發現這些包裹，希望他們把盒子放在水上漂出來。」

美方專家建議，目前應採取兩項做法：抽走洞內積水，同時尋找其他入口。

搜救專家指出，在岩洞內迷路，最大的危險是失溫。幸好泰國氣溫較高，洞穴內溫度估計有攝氏廿三度以上。失蹤者的年輕和體力是他們的優勢，只要少年不弄濕身上衣物，保持乾燥，躲在洞穴地勢較高處，且有較乾淨的積水可飲用，即使沒有糧食，撐過一周應不是問題。

12名足球隊少年和教練被困的泰國北部拷龍穴岩洞。美聯社
12名足球隊少年和教練被困的泰國北部拷龍穴岩洞。美聯社
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泰國失蹤足球

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