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德內政部長請辭 危及梅克爾政權

2018-07-03 00:56聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

德國內政部長、基社黨黨魁賽賀佛反對梅克爾的難民政策，揚言辭職。 （歐新社）
德國內政部長、基社黨黨魁賽賀佛反對梅克爾的難民政策，揚言辭職。 （歐新社）
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德國聯合政府因對難民政策不同調爆發內訌，和總理梅克爾的基民黨長期結盟的巴伐利亞基社黨黨魁兼內政部長賽賀佛一日表明將辭職。梅克爾二日傍晚與賽賀佛會面，為化解雙方歧見作最後努力。這個重大危機若處理不善，基民和基社兩黨數十年的結盟可能破裂，危及上路三個月的梅克爾聯合政府。

基社黨一日在慕尼黑總部舉行長達八小時的高層會議，會後賽賀佛表示，已準備好辭去部長職及黨魁職務，不過他願意再和梅克爾談一次，「這是我和基社黨對總理的讓步」。

基社黨和梅克爾的基民黨結盟近七十年。基社黨活動範圍只限文化、語言和宗教信仰獨樹一格的巴伐利亞邦，基民黨則在德國其他十五個邦運作，避開巴伐利亞，雙方是密不可分的姊妹黨，在全國大選、聯邦國會和內閣合作。如今因難民問題，兩黨面臨結盟以來最大考驗。

賽賀佛主張推動更嚴格的邊界管制措施，凡在其他國家已登記的難民，不得入境德國，且警察有權驅逐不符規定的難民。但梅克爾反對，她認為這種單邊行動將導致歐盟國家跟進關閉邊界，危害申根旅行區及歐洲團結。

梅克爾也強調，上月廿九日在布魯塞爾達成的協議中，歐盟成員國同意採取措施，避免在成員國登記的難民流動到其他國家，和賽賀佛的主張是一樣的，但他對此解釋並不埋單。梅克爾也暗示，若賽賀佛執意唱反調，不排除開革他。

德國媒體報導，賽賀佛在一日的火爆會議中告訴黨內同志，他有三個選項：對梅克爾的移民政策妥協，執意推動自己的嚴格邊界管制政策而讓兩黨結盟破裂，或是辭去部長及黨職。他說，他選擇第三個。

不過基社黨員說服他和梅克爾再談一次。若賽賀佛去職，內閣其他基社黨官員可能辭職與他同進退，導致聯合政府崩潰，但他們也可能以大局為重留任。

分析家認為，賽賀佛的強硬姿態和今年十月巴伐利亞地方選舉有關，基社黨面臨反移民的極右派「另類選擇黨」挑戰。

基民黨目前在德國聯邦議院掌握兩百席，基社黨四十六席，聯合政府另一大黨社民黨一百五十三席。若基社黨完全退出，聯合政府將比過半數少兩席。梅克爾仍可領導少數政府繼續執政，或邀綠黨等在野黨加入，最極端的情況就是重新舉行大選。

梅克爾難民德國

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